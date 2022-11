Débarquement de migrants : L'Italie choisit seulement les enfants et les personnes malades

Le nouveau gouvernement d'extrême droite italien a autorisé, dimanche, le débarquement des mineurs et d'autres migrants souffrant de problèmes médicaux du navire de l'association SOS Humanity, mais a refusé de laisser débarquer 35 hommes adultes, a annoncé l'ONG. Trois mineures et un bébé ont été les premiers à débarquer de l'Humanité 1 à l'aube, suivis des garçons mineurs et des hommes adultes ayant des problèmes médicaux, a déclaré Petra Krischok, attachée de presse de SOS Humanité.