Moins de 21 ans : L'Italie joue gros à Luxembourg

À égalité de points avec la troupe de Luc Holtz dans le groupe 3 (mais avec deux matches en moins), l'Italie n'a plus le droit à l'erreur si elle veut recoller au pays de Galles et à la Hongrie, qui occupent les deux premières places. Très menacé après la défaite en Hongrie samedi (2-0), le sélectionneur italien Pierluigi Casiraghi, qui sera privé de six éléments parmi lesquels l'Intériste Balotelli, joue sa tête mardi soir.