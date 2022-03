L'Italie n'aime pas les immigrants

L'Italie devrait durcir ce jeudi son arsenal pour lutter contre l'immigration. En France, où la loi est plus souple, un photographe a surpris des s'introduisant dans un camion.

Les députés italiens devaient adopter jeudi sous la pression de l'extrême-droite une loi controversée sur la sécurité intérieure et l'immigration qui va placer l'Italie parmi les pays les plus sévères en Europe dans la lutte contre l'immigration clandestine.

La loi crée un délit "d'immigration et de séjour" clandestins, puni d'une amende de 5 à 10 000 euros et rend possible la dénonciation à la justice de tout immigrant en situation irrégulière. Elle porte de deux à six mois la durée de rétention des immigrants dans les centres d'identification et d'accueil.