Giorgio Chiellini : «L'Italie peut dormir tranquillement»

Giorgio Chiellini, 37 ans, a reconnu que l'absence de l'Italie au Mondial-2022 a «accéléré» sa décision de tirer sa révérence, tout en assurant ne pas s'inquiéter pour l'avenir de la Nazionale.

Giorgio Chiellini a reconnu, lundi, que la non qualification de l'Italie au Mondial-2022 avait «accéléré» sa décision de tirer sa révérence avec la Juventus et avec l'équipe d'Italie, tout en assurant ne pas s'inquiéter pour l'avenir de la Nazionale. «L'idée était d'arriver à la fin de l'année et à la Coupe du monde. Je sentais que je pouvais conclure en beauté cette période. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme nous l'espérions et cela a clairement accéléré ma décision», a-t-il souligné sur Sky Sport après son dernier match devant les tifosi de la Juve, lundi contre la Lazio (2-2).