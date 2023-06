L'Italie rend à l'Irak une tablette vieille de 2 800 ans

Depuis les années 1980 en Italie

La tablette «porte les titres du roi Shalmaneser III et ceux de son père Assurnasirpal II et de son grand-père. Tout comme elle rappelle la construction d'une ziggurat», imposant édifice à degrés dans la région de Nimrod, a indiqué le directeur du Conseil irakien des Antiquités et du Patrimoine, Laith Majid Hussein. «Elle est arrivée dans les années 1980 en Italie», où elle a été saisie par les carabinieri, a-t-il précisé.

L'Irak est le berceau des civilisations de Sumer, d'Akkad, de Babylone et d'Assyrie, auxquelles l'humanité doit l'écriture et les premières villes.

«L'un des meilleurs musées du monde»

En mai, le procureur de New York Alvin Bragg avait restitué à l'Irak deux sculptures antiques: un éléphant mésopotamien en calcaire et un taureau sumérien en albâtre originaires de la ville archéologique d'Uruk. Les figurines, volées durant la guerre du Golfe, sont arrivées clandestinement à New York à la fin des années 1990, selon un communiqué du parquet. Le taureau faisait partie de la collection privée de Shelby White, milliardaire de 85 ans, administratrice et donatrice du Met.