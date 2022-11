MotoGP : L'Italien Francesco Bagnaia sacré champion du monde

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a été sacré champion du monde de MotoGP pour la première fois de sa carrière dimanche à l'issue du Grand Prix de Valence, dernière course de la saison remportée par l'Espagnol Alex Rins (Suzuki). Pour être sacré, Bagnaia, 9e à l'arrivée, n'avait besoin que d'une 14e place derrière le champion du monde 2021 Fabio Quartararo, son dernier rival pour le titre, qui devait absolument l'emporter. Le Français a terminé 4e de la course.

Sur le circuit Ricardo Tormo, Alex Rins, parti en 5e position, a, lui, offert à Suzuki une dernière victoire avant que l'équipe ne quitte le championnat. Auteur d'un solide départ, l'Espagnol a rapidement pris les rênes de la course pour ne plus les lâcher. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et le poleman espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) complètent le podium de cette 20e et dernière manche de la saison.