Tour de France : L'Italien Vincenzo Nibali remporte la 2e étape

Le champion d'Italie Vincenzo Nibali a remporté la 2e étape du Tour de France, dimanche à Sheffield, et endossé le maillot jaune de leader.

Nibali (Astana) a attaqué dans les deux derniers kilomètres pour devancer de deux secondes ses premiers poursuivants. Sacré champion d'Italie sept jours plus tôt, le Sicilien surnommé «le Requin de Messine» est le premier coureur de son pays à porter le maillot jaune depuis Rinaldo Nocentini en 2009. Sur la ligne, Nibali a précédé de 2 secondes le Belge Greg Van Avermaet et le Polonais Michal Kwiatkowski. Le Slovaque Peter Sagan, favori du jour mais esseulé dans le final et exposé à maintes attaques, a pris la quatrième place devant le Français Tony Gallopin.