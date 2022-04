France : L'itinéraire chaotique du jihadiste qui a tué Colonna

Du Cameroun au Canada, d'Afghanistan à la prison d'Arles où il a agressé mortellement l'indépendantiste corse Yvan Colonna, l'itinéraire de Franck Elong Abe est marqué par «des troubles du comportement» et un «parcours carcéral chaotique»

Né le 15 août 1986 à Metet dans le centre du Cameroun, il y est élevé par ses grands-parents maternels, «protestants et conservateurs», raconte-t-il à une experte-psychiatre en 2014. Ses «troubles du comportement» apparaissent dès l'âge de 13 ans: son entourage familial évoque «une possession diabolique» quand lui décrit «des pulsions irrésistibles» qui l'amènent à consulter «voyants» et «prêtres».

À 15 ans, il rejoint ses parents en France. Il arrête sa scolarité en troisième, est suivi par le juge des enfants à partir de 16 ans et, mineur, est placé plusieurs fois en garde à vue. À 18 ans, désormais de nationalité française, il ambitionne d'intégrer la Marine nationale, mais commet «une attaque à main armée» juste avant la visite d'incorporation. «Je n'étais pas maître de mes actes» et même «possédé», considère Franck Elong Abe. «J'avais aucune raison de le faire, je voulais rentrer dans l'armée», reconnait-il, «ça m'a troublé». Il bénéficiera d'un «non-lieu après expertise psychiatrique», précise la psychiatre.

L'année suivante, installé à Bordeaux, il s'envole en octobre pour l'Afghanistan, avec un visa de travail de trois mois, pour se faire «son opinion sur les Talibans» et faire «de l'humanitaire». Il séjourne auprès des Talibans d'abord dans un campement à Mir Ali (Pakistan), puis dans les montagnes pakistanaises d'Orakzai pendant six mois où il finit par être considéré comme «sûr».

Après un an et demi dans les geôles américaines en Afghanistan, il est remis en mai 2014 aux autorités françaises qui l'incarcèrent. Il est condamné en avril 2016 à neuf ans de prison pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.

«Le chien qui sommeille»

Ne recevant ni visite, ni subside, il passe «l'essentiel de ses années de prison à l'isolement» et connait un «parcours carcéral chaotique» avec de multiples «incidents graves» et des «liens noués avec des individus radicalisés», selon l'enquête.

Transféré à la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) en octobre 2019, il est placé à l'isolement jusqu'en avril 2020 puis en quartier spécifique d'intégration eu égard à «son comportement correct et respectueux» et à «l'absence d'incident disciplinaire depuis août 2019», selon l'administration pénitentiaire.

Le frigidaire sur le lit

Auxiliaire de nettoyage, il intègre une formation espaces verts entre juin 2020 et février 2021, mais est «déclassé» en raison d'absences. Malgré plusieurs incidents en 2020, dont des violences contre des détenus et des menaces envers le personnel, il rejoint la détention ordinaire en février 2021.

Dans sa cellule, il a installé son bureau et le frigidaire sur le lit et dort par terre, observant «une pratique très assidue et rigoriste» de l'islam. En janvier dernier, son projet à la sortie de prison est «d'élever des chèvres». Le 28 février, quelques jours avant l'agression d'Yvan Colonna, avec qui il joue aux échecs et à la pétanque, Franck Elong Abe est décrit comme contestataire «pour tout».