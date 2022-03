Avortement au Luxembourg : «L'IVG ne doit plus être perçue comme une faute»

LUXEMBOURG - La présidente du Planning familial, Danielle Igniti, revient sur la hausse du nombre d'IVG, annoncée lundi. Pour elle, ces chiffres ne sont pas alarmants.

Danielle Igniti, présidente du Planning familial: Non pas du tout. Cette augmentation s'explique par le fait que le Planning familial pratique l'IVG médicamenteuse depuis seulement 2010. Avant, nous devions rediriger les femmes vers la France et la Hollande et nous les perdions de vue. Je dirais que ces chiffres sont plutôt positifs car cela veut dire qu'elles restent au Luxembourg et que nous pouvons apporter de vrais chiffres et non plus un pronostic. Selon le Planning familial, même avant 2010, les chiffres n'étaient pas très différents.