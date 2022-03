Réforme aux Etats-Unis – L'«Obamacare» vit ses dernières heures

Réforme aux États-Unis : L'«Obamacare» vit ses dernières heures

La majorité républicaine du Congrès a lancé lundi le coup d'envoi de la réforme du système de santé et de l'abrogation de la réforme de Barack Obama.

«Notre proposition de loi transfère le pouvoir de Washington vers les Américains», a déclaré Kevin Brady, président d'une des commissions de la Chambre des représentants chargées de la réforme. «Obamacare» fut votée en 2010 par la majorité démocrate de l'époque et a permis à plus de 20 millions d'Américains de souscrire une couverture-maladie. Les républicains, désormais au pouvoir à la Maison-Blanche et au Congrès, se sont engagés depuis des années à abroger la réforme démocrate, mais ne sont pas tous d'accord sur la façon de la remplacer.