Gerard Lopez : «L'objectif reste de nous battre pour des podiums»

Gerard Lopez fait le point sur les finances de Lotus F1 et sur les ambitions de son écurie pour 2014.

Nous conservons les mêmes ambitions. L’écurie n’a pas changé. Nous avons choisi de ne pas commenter les articles concernant la question des finances qui sont souvent sortis de leur contexte. L’écurie a moins de dettes que lorsque nous l’avons reprise. L'essentiel de la dette (NDLR: estimée à 140 millions d'euros) concerne de l’argent que nous nous devons à nous-mêmes, pas à des tierces parties. La société se porte bien et sportivement notre objectif sera encore de nous battre pour des podiums et des victoires.

Ce déséquilibre existe et il est flagrant. Certaines équipes touchent de l’argent pour participer au championnat du monde et d’autres pour la performance. Nous faisons partie de la seconde catégorie. Le système actuel a tendance à privilégier les équipes qui ont le plus de moyens. La F1 se doit de soutenir toutes les équipes et là je ne parle pas que de nous mais aussi d’autres écuries plus petites. Car une Formule 1 où seules cinq équipes peuvent dominer, n’intéresse personne. Notre cas est un peu à part car nous avons un budget inférieur à d’autres, mais historiquement, comme le montrent la saison 2013 et la précédente, nous avons pu rouler avec les meilleurs.