Avion disparu : L'objet repéré n'est pas un canot de sauvetage

L'objet flottant repéré au large du Vietnam, après la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, n'est pas un canot de sauvetage embarqué à bord des avions de ligne.

Les enquêteurs de l'aviation civile vietnamienne avaient formulé l'hypothèse que cet «objet jaune» non identifié, repéré un peu plus tôt, était peut-être un canot de sauvetage du vol 370 de la Malaysian Airlines porté disparu depuis samedi. L'objet récupéré est en réalité un bouchon de bobine de fil recouvert de mousse, précise l'aviation civile sur son site Internet, sans indiquer cependant si cet objet peut ou non se trouver à bord d'un avion. Plus de 48 heures après que le Boeing 777 de la compagnie malaisienne a disparu des écrans avec 239 personnes à son bord, les enquêteurs malaisiens n'excluent toujours aucune hypothèse, y compris celle d'un détournement.