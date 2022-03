Au Luxembourg : L'obligation vaccinale reste en salle d'attente

LUXEMBOURG - Si le projet de loi devrait être rapidement proposé, le déclenchement de l'obligation vaccinale des plus de 50 ans et des professionnels de santé n'est pas «décidé».

L'obligation vaccinale pour les 50 ans et plus et les soignants pourrait être prête mais pas déclenchée pour le moment.

«Nous avons besoin d’une obligation vaccinale. La question est tranchée: pas par les politiciens, mais par les scientifiques». Le 19 janvier, citant les conclusions d’un comité d’experts, le Premier ministre Xavier Bettel appuyait la recommandation d’une obligation de vaccin anti-Covid pour les plus de 50 ans et le personnel soignant.

Un mois plus tard, alors que le ministère de la justice finalise le texte, les inquiétudes nées de la vague Omicron se sont dissipées et l’heure est aux allègements, partout en Europe. Un contexte qui rend la mesure moins urgente.

Pour le Dr Paul Wilmes, membre dudit comité scientifique, la donne n’a toutefois pas tant changé. «Je pense que notre recommandation resterait la même compte tenu du fait qu’une obligation vaccinale viserait à assurer la plus large couverture vaccinale à l’automne et à l’hiver 2022/2023», précise-t-il. L’obligation resterait pertinente «car nous ne savons pas quel type de variant pourrait alors être en circulation et il pourrait s’agir d’un variant plus virulent qu’Omicron».