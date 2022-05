Guerre : L'Occident aide l'Ukraine? Les Russes remplissent quand même «les objectifs»

La Russie a reconnu, jeudi, que le soutien occidental ralentissait son offensive en Ukraine mais affirmé qu'il ne «l'empêcherait pas de remplir ses objectifs».

Il réagissait à des informations du New York Times selon lesquelles les renseignements fournis par les Etats-Unis à l'armée ukrainienne ont permis de cibler plusieurs généraux russes près du front. Ces actions occidentales «ne sont toutefois pas en mesure d'empêcher» que les objectifs de l'offensive russe en Ukraine soient remplis, a-t-il ajouté, après 10 semaines d'une guerre qui a déjà fait des milliers de morts et provoqué l'exode de plus de 5 millions d'Ukrainiens.