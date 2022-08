Incendies : L'odeur des forêts brûlées au Portugal parvient à Madrid

«Nous avons reçu de nombreux appels sur Madrid-112 de la part de citoyens inquiets à cause de l'odeur de brûlé et de la fumée: il s'agit d'un incendie au Portugal», ont écrit sur Twitter les secours de la région de Madrid (112) qui ont reçu 380 appels.

Une image satellite, diffusée par les secours, montre une colonne de fumée se propageant sur 300 km, soit la distance entre le Portugal et la capitale de l'Espagne. Les deux pays pays, frappés par la sécheresse et la canicule, luttent d'arrache-pied contre des grands feux de forêt.

Le brasier de la Serra da Estrela , qui est déjà le plus important de cet été au Portugal, a fait partir en fumée quelque 15 000 hectares, selon les dernières données encore provisoires des autorités portugaises.

Alors que le commandement de la protection civile est critiqué pour sa gestion des opérations, le ministre de l'Intérieur portugais José Luis Carneiro s'est engagé lundi à lancer une évaluation «des causes structurelles» et de la «méthode de combat» contre les incendies «une fois que le feu de Serra da Estrela sera éteint».

Dans la province espagnole d'Alicante (Valencia, sud-est), 10 000 hectares ont déjà brûlé et le feu, qui s'est propagé après que la foudre eut frappé samedi soir le Vall d'Ebo, n'a toujours pas été maîtrisé. Plus de 15 000 personnes ont dû être évacuées, selon les autorités. Dans la région espagnole d'Aragon (nord-est), où plus de 6 000 hectares ont brûlé, les pompiers semblent avoir réussi à fixer le feu.