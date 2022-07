Périple au Luxembourg: L'odyssée en camping-car d'un couple de Mondorfois

Sylvie et Steve attablés devant le camping-car. Vincent Lescaut/L'essentiel

«On a tout devant notre porte. Je suis contente de découvrir que notre pays est si beau». Sylvie, 46 ans, de Mondorf, s'extasie devant la beauté de la Sûre qui serpente le long du camping «Bissen», à Heiderscheidergrund. En compagnie de Steve, 49 ans, la quadragénaire a découvert cet été les campings de Reisdorf, Consdorf et Heiderscheidergrund, en plus d'un crochet par les Pays-Bas, et à Monschau, en Allemagne.

«Pour la première fois, nous avons tenté l'expérience de louer un camping-car pour une semaine, alors qu'en général, nous prenons l'avion». Et si la destination originelle était le mont Ventoux, les Mondorfois, «effrayés par l'accablante chaleur provençale», ont décidé de «ne pas s'aventurer trop loin».

«Les gens sont très sympas»

Steve avait déjà fréquenté les campings grand-ducaux lors de périples à moto dans sa jeunesse, et connaissait le propriétaire du camping «Bissen», qui n'est autre que le cousin de son père. Par contre, l'expérience revêtait des allures de grande première pour Sylvie. «L'ambiance au camping est vraiment super», sourit la Mondorfoise. «Je ne me l'imaginais pas comme cela. Quelle ne fut pas ma surprise de voir la tranquillité qui règne matin et soir. C'est très calme, et les gens sont très sympas!».