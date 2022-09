Label européen au Luxembourg: «L'Oesling joue la Champions League des régions de randonnée»

La région de l'Oesling est décidément un paradis pour les randonneurs, c'est une distinction officielle qui le dit. La région du nord du Grand-Duché est la première région de randonnée en Europe à pouvoir s'appeler «Leading Quality Region – Best of Europe». La Fédération européenne de randonnée lui a accordé ce label, fin août.

Dans le cadre de ce projet européen, l'association allemande de randonnée a accompagné la région pendant trois ans et, selon le ministère du Tourisme, elle n'a pas tari d'éloges. «Le certificat place la région distinguée dans la Champions League de toutes les régions de randonnée, un site sans problème pour les randonneurs. Services, transports publics, hébergements ou sentiers: ici, tout est parfait», a félicité la fédération de randonnée.

Depuis 2016, les choses ont évolué dans le cadre du projet «Qualitéitswanderregioun Éislek». Le nombre de sentiers de randonnée a été réduit, les parcours existants ont été modifiés et «rendus plus attrayants», selon le ministère. En outre, il existe désormais les «Éislek Pied», 18 circuits à travers la nature.

Au total, 200 sentiers de randonnée offrent 1 900 km de parcours à travers le nord du pays aux amateurs de randonnée. Ces dernières années, ils ont été nouvellement et uniformément balisés. Et, selon le ministère, ils sont désormais balisés sans ambiguïté, ce qui devrait réjouir tous ceux qui ont déjà hésité sur une route à suivre. Des contrôles réguliers des itinéraires doivent garantir une qualité constante et donc une expérience de randonnée optimale.