En Espagne : L'offensive anti-IVG de l'extrême droite crée la polémique

Annoncée jeudi par le gouvernement de Castille-et-León, une région du centre de l'Espagne dirigée par le Parti Populaire (PP, droite) et le parti d'extrême droite Vox, cette initiative présentée comme «pro-vie» comprend plusieurs mesures jugées hostiles au droit à l'IVG. Parmi elles figurent l'accès des parents à l'écoute des battements cardiaques du fœtus dès la sixième semaine de grossesse et la défense des médecins qui refusent de pratiquer des avortements en invoquant leur objection de conscience.

«Il s'agit de mesures pro-vie» et si elles «permettent d'empêcher ne serait-ce qu'un avortement», elles auront «valu la peine», a expliqué le vice-président Vox de Castille-et-León, Juan García-Gallardo, assurant que ces mesures avaient été convenues avec le PP. La Castille-et-León est devenue en avril 2022 la première région espagnole à compter l'extrême droite dans son gouvernement depuis la fin de la dictature de Francisco Franco (1939-1975).

«Le gouvernement doit agir»

Cette polémique autour de l'avortement prend un relief particulier à moins d'un an des élections législatives. Des sondages placent le PP en bonne position pour remporter ce scrutin, prévu pour fin 2023. Mais les conservateurs seraient sans doute contraints de s'allier avec Vox afin d'obtenir une majorité parlementaire leur permettant de gouverner.

«Le gouvernement doit agir contre cette proposition», a insisté vendredi son numéro deux, Mme Nadia Calviño, sur la radio publique RNE, accusant des «policiers de la vertu des femmes» de vouloir ramener le pays aux «temps les plus sombres» de l'histoire de l'Espagne. Face à la polémique, la direction nationale du PP a tenté de prendre ses distances avec ces mesures. Si le parti «n'est pas d'accord, il le dira et il rectifiera les politiques que d'autres veulent imposer», a déclaré, sans plus de précisions, l'un de ses porte-parole, Borja Sémper, sur la chaîne de télévision Antena 3.