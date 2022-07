Condamnation : L'officier allemand d'extrême droite se faisait passer pour un réfugié syrien

Un ex-officier allemand d'extrême droite, qui s'était fait passer avec succès pour un réfugié syrien, a été condamné vendredi à cinq et demi de prison pour avoir fomenté un attentat.

Après plus d'un an de débat, Franco Albrecht, 33 ans, a été reconnu «coupable de planification d'un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État», a déclaré le juge Christoph Koller, président du tribunal de Francfort.

Ce militaire portant le grade de lieutenant, stationné dans la base franco-allemande d'Illkirch près de Strasbourg en France, était accusé notamment de préparation d'un attentat inspiré par une idéologie d'extrême-droite, qu'il développait «depuis plusieurs années», selon le tribunal, et de détention illégale d'armes.

Le Parquet avait réclamé six ans et trois mois de détention contre cet homme qu'il a présenté comme «un terroriste d'extrême droite». Le trentenaire père de trois enfants, cheveux retenus par un catogan et barbe fournie, menait une double vie en se faisant également passer pour un réfugié syrien avant d'être interpellé en avril 2017.