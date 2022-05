Éducation au Luxembourg: L'offre de formation étoffée à la rentrée

Six nouvelles formations seront proposées à la rentrée prochaine. EHTL

L'École de Commerce et de Gestion – School of Business and Management lancera à la rentrée de septembre la première section du secondaire orientée vers la finance: la section N Entrepreneuriat, finance et marketing. Les activités entrepreneuriales ainsi que l'informatique seront au centre de l'apprentissage. Les diplômés pourront poursuivre des études universitaires ou en BTS, ont présenté ce mardi le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch et le directeur de l'école Jos Britz.

Une section A luxembourgeois sera lancée à partir de 2022-2023 au Lycée Michel-Rodange, dans le cadre d'un projet-pilote. Les lycéens pourront choisir le luxembourgeois comme quatrième langue vivante, au même titre que l'italien ou l'espagnol. Le programme couvrira de nombreux aspects de la langue et du pays, en s'intéressant aussi bien à la littérature qu'à la linguistique et à l'orthographie. Le cours comptera trois heures hebdomadaires en 3e et cinq heures par semaine en 2e et 1re. À l'issue de ce cursus, les élèves pourront moyennant une courte formation supplémentaire, décrocher le Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur (ZLSK) et devenir formateur en langue luxembourgeoise.

Deux nouveaux DAP seront dispensés

À compter de la rentrée prochaine, douze établissements proposeront le DAP éducation. Ce diplôme permettra aux lauréats de travailler dans les structures d'encadrement d'enfants ou de jeunes, telles que les crèches, les maisons relais et les foyers scolaires. La formation se fera en langue allemande, puis en français à partir de la rentrée 2023-2024 avec l'exigence pour les candidats de maîtriser le luxembourgeois.

Le DAP Électro-Technologies sera proposé dès le mois de septembre dans sept lycées. La formation est orientée vers les entreprises des secteurs de l'énergie, des communications, de l'automatisation et des entreprises actives dans les installations électriques industrielles ou du secteur tertiaire.

Deux nouveautés aussi du côté des DT

Le Lycée technique agricole (LTA) à Gilsdorf offrira à la rentrée, la formation horticole en paysagisme menant au diplôme de technicien (DT). Les diplômés pourront concevoir les espaces verts de demain, planifier des jardins et des plantations à l'aide d'outils digitaux et accéder à des postes à responsabilité tels que chef d'équipe ou chef de projet. La formation se déroulera deux à trois jours par semaine au lycée et le reste de la semaine en organisme de formation avec contrat d'apprentissage.