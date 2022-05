Nouvelle convention fiscale: L'OGBL à Metz pour «faire pression» sur les politiques

«Avec les législatives qui approchent (NDLR: les 12 et 19 juin), c'était vraiment le moment de faire pression sur les politiques. Les frontaliers sont des électeurs tout aussi importants. On va d'ailleurs envoyer une lettre ouverte aux futurs députés», explique Christian Simon Lacroix. Pour rappel, le texte pénalise les couples mariés ou pacsés, dont un conjoint travaille au Luxembourg et l'autre en France. Dans ce cas de figure, ils doivent payer des centaines, voire des milliers d'euros d'impôt en plus. «En quelque sorte, le frontalier va devoir payer des impôts sur un impôt qui est déjà retenu à la source», détaille le responsable des frontaliers.