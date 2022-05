Manifestation au Luxembourg: L'OGBL a tapé dur contre la «manipulation de l'index»

Les rues de la capitale étaient rouges de monde dimanche matin. L’OGBL organisait sa traditionnelle manifestation du 1er mai en ville, avec un cortège bruyant qui a défilé entre la gare et l’abbaye de Neumünster, via l’avenue de la Liberté. Dans la foule, de nombreux militants du syndicat arboraient gilets, foulards et casquettes rouges aux couleurs du syndicat. Quelques militants des partis déi Lénk et KPL étaient également visibles. Au total, l’événement a rassemblé 5 000 personnes selon Nora Back, présidente de l’OGBL, et environ 2 500 selon la police.