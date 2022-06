Index au Luxembourg: L'OGBL dénonce «un jour historique contre l'Etat social»

«La perte 30% supérieure à la compensation»

Rassemblés autour de leur présidente derrière un calicot, les militants, essentiellement des permanents et des délégués d'entreprises, étaient conquis d'avance. «Nous devons défendre l'index, c'est un acquis pour lequel des générations avant nous ont lutté», lance Stéphane, secrétaire syndical. Il rappelle que «dans beaucoup d'entreprises, c'est la seule manière de profiter d'augmentations de salaire». «La mobilisation de l'OGBL a déjà provoqué des changements, car la manipulation ne concernera plus qu'une tranche indiciaire», rappelle Véronique, membre du bureau exécutif.

De son côté, Alain, retraité et militant OGBL, a fait ses calculs: «La suppression de la tranche indiciaire, même avec une compensation, diminue mon pouvoir d'achat. Ce que je perdrai (index non déclenché) sera 30% supérieur à la compensation du gouvernement», dit-il, un drapeau à la main. Juste avant l'arrivée des députés, les militants se sont disposés de manière à former les lettres INDEX devant la Chambre et le Palais grand-ducal. Le texte devrait cependant être voté dans l'après-midi, grâce aux voix de la majorité et du CSV, qui ensemble représentent 52 des 60 députés.