social : L'OGBL toujours aussi ferme

«Information, mobilisation, action»: voilà la ligne du syndicat OGBL pour s'opposer aux projets de réforme gouvernementaux.

Qu'en est-il de l'invitation lancée par OGBL, LCGB et CGFP, mercredi, à ouvrir une ultime négociation avec le gouvernement? Toujours pas de retour… Et même si la rencontre est espérée avant le vote du budget 2011 (5 octobre), «je crains que nous ne devions pas nous faire trop d'espoirs à ce sujet!», a reconnu M. Reding.

Pour l'OGBL, l'heure est venue d'informer plus encore les salariés sur les impacts des "mesures Juncker"; de mobiliser résidents et frontaliers et déjà d'envisager diverses actions de protestation. D'où les quatre temps forts régionaux annoncés: le 12 octobre à Differdange, le 17 à Wiltz, le 19 à Dudelange et le 27 à Esch-sur-Alzette «pour que personne ne puisse dire qu'il ne connaissait pas les enjeux».