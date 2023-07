L'oiseau bleu s'est envolé, Twitter change de nom

Exit le volatile: Twitter, qui signifie gazouillis en anglais et qui utilisait un oiseau bleu comme logo depuis son lancement en 2006, a lancé lundi sur son site internet son nouveau logo, un X majuscule stylisé en noir et blanc.

Elon Musk, le fantasque homme d'affaires et propriétaire du réseau social, et la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Linda Yaccarino, recrutée il y a tout juste un mois, avaient annoncé ce week-end que la plateforme allait abandonner le logo de l'oiseau bleu, être rebaptisée X et se lancer rapidement dans les paiements, les services bancaires et le commerce.