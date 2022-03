Nouvelle loi : L'Oktoberfest bientôt moins nocive pour la santé?

Les résultats, à la sortie des urnes, sur le vote de l'interdiction de fumer dans les lieux publics indiquent que la célèbre manifestation bavaroise n'échaperra plus à la règle.

Environ 9,4 millions d'électeurs de Bavière étaient appelés à dire oui ou non à un projet de loi, qui prévoit l'interdiction de fumer dans tous les restaurants, bars et cafés de l'État régional du sud de l'Allemagne. Si le oui l'emporte dans les résultats définitifs, la Bavière deviendra la région la plus restrictive d'Allemagne en matière de cigarettes dans les lieux publics.