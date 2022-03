L'OL, l'OM et Bordeaux déjà à l'heure italienne

Sans briller, l'OL, l'OM et Bordeaux l'ont emporté en L1. De bon augure avant leurs matches de C1 face aux Italiens, grands spécialistes des victoires pleines de réalisme.

Ainsi, pour Lyon et Bordeaux, à égalité en tête du classement, seule la victoire était belle samedi. Les hommes de Puel s'en sont remis à une tête de Bastos pour arracher la victoire (1-0) alors que les Bordelais, auteurs de leur plus mauvais match de la saison, l'ont emporté miraculeusement face à la lanterne rouge Grenoble (1-0, but de Gouffran).