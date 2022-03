Championnats européens : L'OM et L'OL gagnent enfin, cartons en Angleterre

Marseille, Bordeaux et Lyon ont remporté leur premier succès de la saison en France. En Angleterre, Chelsea, Arsenal et Newcastle ont gagné 6-0. En Allemagne, le Bayern reprend sur une victoire.

Toulouse caracole en tête du championnat de France de football. Les Toulousain ont remporté leur troisième succès en autant de rencontre, face à Arles-Avignon (2-1). Ils devancent Caen au classement, les Normands ayant laissé échappé leurs premiers points de la saison, dimanche à Montpellier (0-0).

Mais cette troisième journée a surtout été marqué par le réveil des grosses écuries françaises. Ainsi, Marseille a remporté son premier succès de la saison, 2-0, face à Lorient, avec des buts de Heinze et Taiwo. Les Lyonnais ont eu plus de mal, contre d'autres Bretons, mais les hommes de Jean-Michel Aulas ont gagné 1-0 conter Brest.

Bordeaux a de son côté remporté les premiers points de sa saison, dimanche soir au Parc des Princes, avec un Yohann Gourcuff sur le banc de touche, avant, peut-être un transfert vers Lyon. Bordeaux a arraché une victoire 2-1 sur la pelouse du PSG, grâce à un but de Ciani dans les arrêts de jeu.

Nice-Nancy et Auxerre-Valenciennes se sont soldés par des nuls 1-1. Aucun but entre Rennes et Saint-Étienne, et entre Sochaux et Lille.

Des cartons en Angleterre

Et, comme souvent, pendant que les clubs français marquaient péniblement 17 buts lors de cette troisième journée, les buteurs du championnat anglais ont allumé un véritable feu d'artifice, inscrivant 35 buts alors qu'il reste un alléchant City-Liverpool à jouer, lundi soir.

Et à ce petit jeu, Chelsea effectue un départ fracassant. Les Blues ont gagné leurs deux premiers matches, ont marqué douze buts sans en concéder un seul. Ils ont gagné 6-0 sur la pelouse de Wigan. Des doublés d'Anelka et de Kalou, un but de Malouda et un dernier de Benayoun ont permis à Chelsea de prévenir ses adversaires en ce début de saison: il faudra compter sur eux.

Même score de 6-0 pour l'autre club londonien. Arsenal a atomisé Blackpool grâce à des réalisations de Walcott, à trois reprises, d'Archavine, Diaby et Chamakh.

Troisième carton anglais du week-end, celui de Newcastle face à Aston Villa. Un triplé de Carroll, un doublé de Nolan et un but de Barton permettent aux noirs et blancs de gagner 6-0 également.

De son côté, Manchester a été chercher un point à Fulham, 2-2.

Brême sombre à Hoffenheim

En Allemagne, c'était la reprise, ce week-end. Le Bayern a étrenné son titre vendredi soir, en l'emportant, 2-1 contre Wolfsburg. Müller (9e) et Schweinsteiger (90e) ont apporté la victoire à une équipe au sein de laquelle Franck Ribéry a joué les 90 minutes.

Samedi, Hoffenheim a giflé le Werder de Brême. L'ouverture de Frings sur pénalty à la troisième n'a pas empêché les joueurs d'Hoffenheim de gagner 4-1, score acquis à la pause.

L'ancien Messin Papiss Cissé a de son côté ouvert le score pour son club de Fribourg, à la 78e conte Sankt-Pauli. Mais pour leur grand retour en Bundesliga, le second club de Hambourg a terminé très fort: des buts aux 83e, 89e et 91e leur ont permis de gagner 3-1.

A noter également la victoire du Bayer à Dortmund, 2-0 et de Kaiserslautern à Cologne, 3-1.

lessentiel.lu