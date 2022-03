L'ombre de Nadal plane sur l'herbe de Wimbledon

La domination de Federer, invaincu

depuis cinq ans sur l'herbe anglaise, semble menacée par la montée en puissance de Nadal.

Après deux finales perdues contre le Suisse, la deuxième d’extrême justesse l’an passé, il ne vient plus à Londres pour lui donner la meilleure réplique possible mais bien pour le détrôner et réussir le premier doublé Roland-Garros/Wimbledon depuis Bjorn Borg en 1980.