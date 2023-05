En Suisse: L'ombre du nazisme plane sur une ventes de bijoux à Genève

Plus de 700 bijoux font partie de cette collection estimée à plus de 150 millions de dollars, mais moins de 100 seront proposés mercredi et 150 autres vendredi. Le reste est vendu en ligne jusqu'au 15 mai et en novembre. Ici le «Briolette d'Inde», un diamant blanc de 90,36 carats «estimé entre 10 et 15 millions de dollars», rattaché à un collier formé d'une myriade de petits diamants blancs.