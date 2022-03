L'OMS veut interdire toute publicité pour le tabac

À la veille de la journée contre le tabac, il s’agit, pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de protéger 1,8 milliard de jeunes.

Et plus il y a de pub, plus les jeunes risquent de se mettre à) fumer, d’après une étude de l’OMS. "Malgré cela, 5% seulement de la population mondiale est protégée par une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage concernant le tabac", déplore l'organisation.