Inondations au Pakistan : L'ONU évalue les dégâts en milliards de dollars

Le coût des inondations pour l'agriculture au Pakistan pourrait se chiffrer en milliards de dollars, estime un porte-parole des Nations unies, jeudi.

«Nous n'avons pas d'estimations pour le moment. Je me réfère aux conditions d'existence pour évaluer la remise en route de l'agriculture», a-t-il ajouté. Selon les données des Nations unies, les inondations qui touchent le pays, les plus graves depuis 80 ans, affectent plus de 14 millions de personnes et ont détruit plus de 300 000 habitations.