L'ONU n'a jamais eu autant besoin d'argent

Les Nations unies ont lancé un appel de fonds mercredi de 7 milliards de dollars. L'argent récolté doit permettre de venir en aide à 30 millions de personnes dans le monde.

Le Soudan (2,1 milliards de dollars), la Somalie (919 millions), la République démocratique du Congo (831 millions), le Zimbabwe (550 millions), l'Irak et sa région (547 millions)... Voilà les zones du globes les plus concernées par l'appel de fonds lancé mercredi par l'ONU.

L'organisation avait lancé pour 2008 un appel de fonds humanitaire initial portant sur 3,8 milliards de dollars. "Notre but est d'aider les personnes les plus vulnérables à survivre l'année prochaine et de leur permettre de sortir des difficultés et du désespoir pour atteindre la dignité, la sécurité et l'autosuffisance à laquelle tout être humain a droit", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans un message publié à l'occasion de cet appel. M. Ban a demandé aux donateurs de répondre à l'appel malgré la crise financière.