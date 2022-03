Aide humanitaire : L'ONU réclame 4,3 milliards de dollars pour le Yémen

L'ONU a réclamé mercredi, 4,3 milliards de dollars pour aider cette année 17 millions de personnes au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique et confronté à une guerre dévastatrice depuis 2014.

Après plus de sept ans de guerre, plus de 23 millions de personnes au Yémen sont confrontées à la faim.

Alors que les besoins humanitaires s'accroissent et que la guerre en Ukraine fait flamber les cours des matières premières dont celui du blé, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, a appelé les donateurs à débloquer «près de 4,3 milliards de dollars» pour venir en aide à 17,2 millions de personnes au Yémen.

Après plus de sept ans de guerre, plus de 23 millions de personnes au Yémen sont confrontées à la faim, aux maladies ou à d'autres dangers mettant leurs vies en péril, soit une augmentation de 13% par rapport à 2021, selon les Nations unies. Les services de base et l'économie du pays s'effondrent.