Déclarations de Ban Ki-moon : L'ONU veut faciliter le dialogue en Syrie

Le secrétaire général de l'ONU a rencontré le médiateur international pour la Syrie Lakhdar Brahimi ce samedi en Suisse pour évoquer le sort de la Syrie.

Ban Ki-moon est très frustré que la communauté internationale n'ait pas pu agir dans l'unité. AFP

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la réunion annuelle entre le chef de l'ONU et les représentants et envoyés spéciaux qui dirigent 30 missions de maintien de la paix et missions politiques. Lors de cette rencontre, M. Ban Ki-moon et M. Brahimi «ont discuté des récentes déclarations du gouvernement syrien et de l'opposition faisant part de leur volonté d'engager un dialogue», a indiqué l'ONU dans un compte-rendu de la réunion.

À ce sujet, les Nations unies soulignent qu'elles «accueilleraient chaleureusement et seraient prêtes à faciliter un dialogue entre une délégation solide et représentative de l'opposition et une délégation du gouvernement syrien crédible et habilitée» à discuter. Vendredi à Genève, le chef de l'ONU avait estimé qu'il y a actuellement «une très petite fenêtre d'opportunité» pour avancer vers une solution politique du conflit, et avait précisé qu'il se référait à un éventuel projet de rencontre entre des représentants de l'opposition et du gouvernement.

Près de 70 000 tués

Lors de leur rencontre samedi, M. Ban Ki-moon et M. Brahimi ont exprimé leur «profonde frustration face à l'échec de la communauté internationale à agir dans l'unité» pour mettre fin au conflit qui a fait selon l'ONU près de 70 000 morts en près de deux ans. Ils ont par ailleurs déploré le manque de respect croissant pour la vie humaine de la part du gouvernement et des forces armées syriennes, et ont souligné l'importance que justice soit faite pour les cas de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.