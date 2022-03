L'OPEP rassurante sur les réserves de pétrole

L'OPEP

assure que les réserves en pétrole seront

suffisantes pour

les... décennies à venir.

Les besoins de la planète en énergie vont grimper de plus de 50 % d’ici 2030, mais les réserves pétrolières et les nouvelles méthodes de récupération permettront de faire face à la demande.

«Les prix bas» ont été «mauvais pour l’industrie pétrolière» et «sur le plus long terme, ils ont aussi été mauvais pour le consommateur», peut-on lire dans le résumé du document de 214 pages.

Dans le même temps, «il y a assez de pétrole pour répondre aux besoins du monde dans un avenir prévisible». Selon les projections de l’OPEP, la demande de pétrole devrait passer à 113 millions de barils par jour en 2030. Une grande partie de la demande sera satisfaite grâce à de nouvelles procédures de production et de récupération.