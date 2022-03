Assaut meurtrier de la flottille : L'opération «n'a pas été un succès»

L'ambassadeur d'Israël à Londres a reconnu mardi que l'intervention militaire israélienne contre une flottille pro-palestinienne chargée d'aide humanitaire pour Gaza, qui a fait neuf morts, «n'a pas été un succès».

«C'est évident, et je ne tournerai pas autour du pot, que ça n'a pas été un succès», a déclaré Ron Prosor sur radio BBC4, interrogé sur la question de savoir si l'opération avait servi ou nui à Israël. «Il est juste de dire que cette opération n'a pas été très réussie et la perte de vies humaines est tragique, mais n'oublions pas que les gens à bord de ce navire se sont comportés de manière épouvantable», a relevé l'ambassadeur. «Bien sûr, ce qu'il s'est passé est une tragédie», a-t-il indiqué par la suite sur Sky News.

Selon lui, la flottille avait été prévenue «à plusieurs reprises», en vain, d'arrêter le convoi avant une prise d'assaut des troupes, a-t-il expliqué sur la BBC. Il a précisé que des discussions sur l'opération étaient en cours en Israël, soulignant que des «activistes» se trouvaient sur l'un des navires, brandissant des couteaux et des barres de métal face aux membres du commando israélien.

«Ils ont vraiment essayé de tout faire pour provoquer une confrontation, et ces activistes ont changé de dimension ce qui était supposé être un problème humanitaire», a poursuivi M. Prosor. Soulignant que «rien ne s'est passé» en termes de violence sur cinq des six navires de la flottille, M. Prosor a relevé qu'Israël était dans une «situation de guerre» avec les terroristes à Gaza et essayait de se protéger.