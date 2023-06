L'opération séduction des start-up luxembourgeoises à Paris

« On était là pour représenter la scène start-up luxembourgeoise », se félicite Ilan Freising, Manager Director de FiveOffices. « Je suis originaire du Grand-Duché et je m’occupe de l’expansion de notre start-up à l’international, dont Paris. On est une plateforme 100% digitale qui permet aux entrepreneurs de monétiser leur espace de bureau inoccupé en les mettant en relation avec des entrepreneurs qui recherchent des bureaux flexibles à un bon prix ».

Viva Technology continue pour le Luxembourg

Basée entre le Grand-Duché et Paris, FiveOffices emploie 25 personnes, dont 15 à Luxembourg. « On a lancé notre start-up le 1er juillet 2022 », nous apprend Ilan Freising, « et on a lancé Paris, le 1er novembre 2022. La plateforme est toute fraîche et c’est une belle aventure pour le moment. «Nos ’’early adopters’’, qui louent leurs espaces sont des start-up, et dans la partie «invités», ce sont d’autres start-up. Celles-ci recherchent de la flexibilité entre 2 et 24 mois et ne peuvent pas se projeter sur un bail traditionnel 3-6-9. À Paris, il y a plus de 12 000 start-up, donc il y a déjà de quoi faire ».