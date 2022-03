Luxembourg : L'Orange eLeague voit plus grand pour 2022

Jusqu'ici ouverte à 32 clubs, la compétition sur le jeu «FIFA» a décidé de permettre aux 103 clubs de football luxembourgeois de participer cette année.

Qui va succéder au RM Hamm Benfica à l'Orange eLeague? Vainqueur de la première édition du tournoi sur le jeu «FIFA» l’année passée, le club de BGL Ligue remet cette année son titre en jeu et ils seront nombreux à tenter de lui succéder. Contrairement à la première édition où seuls les 32 clubs de football de BGL Ligue et de Promotion Honneur pouvaient aligner une équipe, les organisateurs ont décidé cette année de s’ouvrir à l’ensemble des 103 clubs affiliés à la Fédération luxembourgeoise de football (FLF).

Chaque formation pourra, si elle le souhaite, être représentée par deux joueurs âgés de plus de seize ans et de nationalité luxembourgeoise. Comme l’année dernière, les seize meilleurs joueurs du pays s’affronteront également dans un tournoi individuel qui se déroulera en parallèle.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 février avant deux jours de qualifications les 19 et 20 février pour le tournoi par équipes et le 19 mars et le 9 avril pour la compétition individuelle. La grande finale de l’événement, coorganisé par la FLF et la fédération luxembourgeoise d'e-sport (LESF), aura lieu le 26 mai. L'Orange eLeague s’inscrit dans le cadre des EA Sports «FIFA 22» Global Series, ce qui permettra aux vainqueurs de représenter le Luxembourg dans les éliminatoires de la Coupe du monde du jeu de football le plus populaire au monde.