SeaWorld d'Orlando – L'orque qui a tué une dresseuse ne sera pas isolé

D'après le bureau du sheriff d'Orange County, les dresseurs qui ont tenté de venir en aide à Dawn Brancheau n'ont pu entrer dans l'eau en raison de l'agressivité de l'orque. Ils ont dû attirer Tilikum dans un bassin plus petit et le sortir de l'eau avant de pouvoir libérer leur collègue. Selon le bureau du médecin-légiste, la jeune femme a succombé vraisemblablement à de multiples blessures traumatiques et à une noyade.