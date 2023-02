Longue confrontation en vue entre la Russie et l'OTAN

La Russie a essuyé une perte importante de sa puissance militaire, dont une bonne partie de ses équipements les plus modernes, l’Ukraine est en pleine modernisation et la Chine a engagé une hausse des dépenses inédite, selon le bilan annuel de l’institut spécialisé dans la défense IISS. La publication de l’édition 2023 de l’Equilibre militaire de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) intervient près d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine le 24 février 2022.