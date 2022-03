L'otarie a connu l'extase ultime

Une otarie mâle de Californie, âgée de 19 ans, est morte d'épuisement dans un zoo, probablement en raison de ses efforts sexuels.

"Les mâles meurent souvent lors de la saison des amours lorsque qu'ils arrêtent de se nourrir pendant des jours et ne s'occupent plus que de reproduction", a affirmé la ville dans un communiqué. "C'est le moment le plus épuisant de l'année pour les mâles qui ont des harems", selon les autorités.