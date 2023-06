Concert au Luxembourg: L'ouragan Slipknot a encore frappé la Rockhal

Plus d'un quart de siècle que Slipknot joue à nous faire peur. La formule est connue, mais elle continue de fonctionner. Et comme dans une bonne saga horrifique, les masques des membres apportaient de la nouveauté. Des vidéos macabres accompagnaient l'arrivée du groupe américain sur scène, mercredi soir. Les deux plateformes installées de part accueillaient d'énormes fûts destinés à être malmenés, tandis que la batterie trônait au centre.

Des explosions retentissaient et des flammes jaillissaient sur «The Blister Exists» en ouverture. Paru l'an dernier, le septième opus du gang de l'Iowa était à l'honneur, avec «The Dying Song (Time to Sing)» et «Yen». Plus chanté, ce dernier avait un côté plus rock. Mais Slipknot ne négligeait pas pour autant les classiques de sa discographie, à coups de flash-back indispensables à la narration. «Psychosocial» faisait parler toute la puissance des percussions, tandis que qu'une partie des fans devenaient comme possédés sur «The Devil In I».