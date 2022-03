L'ours Knut a perdu son «papa»

Le gardien qui avait «chouchouté» le célèbre ourson polaire devenu une vedette en 2007, à sa naissance au zoo de Berlin s’est éteint lundi à l’âge de 44 ans.

Thomas Doerflein avait pris soin du «nounours» dès sa naissance. Il l'avait protégé et instauré une vraie complicité. Son rôle avait d'ailleurs été récompensé par la Ville de Berlin.

Knut a connu la gloire au printemps 2007, et il a notamment fait la couverture du magazine de mode américain Vanity Fair.

Ce petit ours polaire, le premier à naître au zoo de Berlin depuis 30 ans, avait été abandonné par sa mère, puis élevé par les employés du zoo. Il a déjà rapporté des millions d'euros au zoo de Berlin, grâce aux visites et aux nombreux produits dérivés, et un film a été tourné sur lui.