En Italie: L'ourse qui a tué un joggeur italien capturée

Le plantigrade avait tué Andrea Papi, 26 ans, dans la zone montagneuse de la Province autonome de Trente, sur la commune de Caldes. La mort du jeune joggeur a choqué les habitants de la région et relancé un vif débat entre les édiles locaux, qui entendent réduire la population d'ours grâce à une campagne d'abattage et de déplacement, et les organisations de défense des animaux.