Rufus: «L'ouverture culturelle du Luxembourg me plaît beaucoup»

À bientôt 80 printemps, l'acteur, comédien et metteur en scène français vient de passer quinze jours en résidence au Centre culturel Aalt Stadhaus de Differdange. Il y prépare la pièce «L'homme semence» adaptée du récit de Violette Ailhaud, possiblement écrit en 1919 par cette institutrice des Basses-Alpes née en… 1835 (lire notre encadré), qui sera jouée en mars 2023. Un texte suffisamment intrigant pour que Rufus s'en empare, avec sa verve communicative. «J'ai été frappé par cette pièce magnifique et j'ai eu envie de l'adapter ''à ma sauce'', sourit-il. Cette jolie réflexion sur ''À quoi ça sert un homme?'' et sur l'amour avait tout pour me séduire».