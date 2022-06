Bonne nouvelle: «L'ouverture de la bretelle "Frisange", c'est pratique»

La nouvelle bretelle de Frisange va vous permettre de gagner du temps. Vincent Lescaut

C'est fait! Enfin! Abandonnée depuis près de deux décennies, la bretelle de Frisange est enfin accessible. Le litige entre l'Etat luxembourgeois et un agriculteur avait été tranché par la justice en décembre 2021 et plus rien ne s'opposait à son ouverture ce lundi 6 juin.

«Depuis que j'ai ma voiture, j'ai toujours vu cette bretelle fermée. Cette ouverture, ça va changer mes trajets. On suivait cette "saga" depuis un long moment et je m'étais finalement fait à l'idée que cela resterait fermé», nous a précisé Léo, originaire de Thionville, présent, hier, dans un station-service de Frisange. «Avec cette nouvelle sortie, c'est beaucoup plus pratique, car auparavant, il fallait faire tout un détour sur l'autoroute A13 et c'était embêtant. Il fallait soit repasser par Mondorf, soit par l'autoroute derrière et ressortir à Bettembourg».

Plus de 4000 véhicules par jour sur la N3

Selon les chiffres fournis par l'Administration des Ponts et Chaussées, entre janvier et mars 2022, de 4 100 à 4 700 véhicules ont circulé chaque jour dans le sens France-Frisange sur la N3 et environ autant dans le sens inverse.