Météo au Luxembourg : L'ozone dans l'air augmente, gare aux maux de tête!

LUXEMBOURG – Le seuil de pré-information (160 µg/m³) pourrait être dépassé ce mercredi et jeudi, alerte MeteoLux, avec des risques très concrets pour notre santé.

MeteoLux indique que le seuil de pré-information (160 µg/m³) concernant la concentration d'ozone dans l'air pourrait être dépassé ce mercredi et ce jeudi, entre 12h et minuit, pour tout le pays. «Les conditions météorologiques (températures élevées, ensoleillement généreux) sont favorables à la formation d'ozone troposphérique», indique le prévisionniste, qui s'attend à des températures maximales de 29°C mercredi et 30°C jeudi. «Le rayonnement UV sera intense et le vent très faible, de sorte qu'il n'est pas exclu que le seuil de pré-information soit dépassé localement».

Si la concentration d'ozone dans l'air continuait à augmenter, l'étape suivante serait un risque de dépassement du seuil européen d'information (180 µg/m³) et le déclenchement d'une alerte de niveau orange. Les personnes «sensibles» (NDLR: notamment les personnes âgées, les enfants et les gens souffrant de troubles respiratoires et cardiaques) pourraient alors rencontrer des problèmes de santé: irritation des yeux et de la gorge, diminution de la fonction respiratoire, maux de tête, crises d'asthme plus fréquentes, etc.