Pat McQuaid : «L'UCI n'a rien à se reprocher» sur le dopage

Le président de l'Union cycliste international (UCI) a dû faire face aux derniers soubresauts de l'affaire Armstrong, alors qu'il annonçait sa candidature à sa propre succession.

Alors qu'il a annoncé samedi sa candidature à sa propre succession, Pat McQuaid, président de l'UCI, a dû faire face aux derniers rebondissements de l'affaire Armstrong. AFP

«À l'heure actuelle, je peux dire que je serai candidat pour un nouveau mandat (...) pour continuer le travail entrepris, tant au niveau de la mondialisation que de la lutte contre le dopage», a annoncé Pat McQuaid à Valkenburg, aux Pays-Bas. Comme tous les ans depuis 1998, le dopage a été le thème principal de la rencontre avec la presse, Pat McQuaid étant questionné de multiples fois sur l'affaire Armstrong.

«Nous n'avons toujours pas reçu le dossier, ni la décision complète de l'USADA qui a décidé de sanctionner Lance Armstrong», a-t-il dit. «Malgré ce retard et cette attente, nous sommes convaincus que le dossier et la décision permettront de clarifier tous les points de cette affaire.» Le président de l'UCI a confirmé que Lance Armstrong avait fait «deux donations à l'UCI, 100 000 dollars en 2000 et 25 000 dollars en 2002». «La première somme a permis d'acheter une machine de traitement des flacons de sang dont nous avions besoin, la deuxième a permis de mener des actions ponctuelles de lutte antidopage chez les juniors», a-t-il précisé.

«Le cyclisme est désormais en excellente position» contre le dopage

«Ces mouvements et actions sont clairs. Il n'y avait pas un conflit d'intérêt parce que Lance Armstrong était simplement un donateur. Si aujourd'hui Fabian Cancellara et Tom Boonen faisaient cette proposition, je l'accepterais.» Confronté à l'accusation par d'anciens coureurs que l'UCI aurait prévenu Lance Armstrong des contrôles qu'il devait subir, Pat McQuaid a répondu par une statistique: «L'UCI n'a jamais caché un contrôle positif, ni pour Armstrong ni pour un autre coureur. Que Lance Armstrong ait été prévenu, c'est faux. Il a subi 500 contrôles dans sa carrière. 215 l'ont été par l'UCI, 285 l'ont été par l'agence Mondiale Anti-dopage (AMA), par l'agence américaine (USADA) et l'agence française (AFLD). S'il a été prévenu, il faut chercher de ce côté».

En juillet, le président de l'UCI avait émis l'idée d'une amnistie pour les dopés. «Quand j'ai mentionné l'idée de l'amnistie, je pensais à une commission de réconciliation et j'avais pris l'engagement d'en discuter à Valkenburg. Il a été décidé qu'il serait inapproprié de le faire maintenant. Le code mondial antidopage ne le prévoit pas», a-t-il dit. À l'heure du bilan de son mandat et au moment où il va lancer sa campagne électorale, Pat McQuaid a répété que «l'UCI n'a rien à se reprocher». Il a déclaré comprendre «en lisant les journaux qu'il y a un problème de perception et de crédibilité du cyclisme» mais il a aussi dit sa conviction que «le cyclisme est désormais en excellente position», en se référant à l'incontestable succès populaire du cyclisme sur route lors des Jeux Olympiques de Londres.