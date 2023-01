Marc Angel: «L'UE a fait un super travail, oublié par l'horrible scandale»

J’étais fier, je dois l’avouer. C’est bien pour le Luxembourg, nous ne sommes que six députés sur 705. J’étais content d’obtenir la majorité absolue.

Il faut travailler sur cet agenda de la transparence et de la lutte contre la corruption. La présidente a sorti un plan de 14 points, chacun doit travailler dessus et être un champion de la transparence. L’UE a fait un super travail l’an dernier, mais il a été oublié à cause de cet horrible scandale.